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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 من القاهرة لباقي المحافظات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:52 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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يعرض " الدستور" للمواطنين والمسافرين في تقريره اليومي كافة المواعيد والمعلومات التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 من القاهرة إلى باقي المحافظات، وفقًا لخطة هيئة السكك الحديد.

مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الثلاثاء

1 - يتحرك قطار رقم 1109 مميز من القاهرة في تمام الساعة 8:20 ويصل محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:35.

2 - يبدأ قطار رقم 909 مميز ومكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50.

3 - ويبدأ قطار رقم 902 مكيف في التحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:25.

4 - يتحرك قطار رقم 588 مميز ومكيف من الإسكندرية في تمام الساعة 4:30 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 6:35.

5 - ويتحرك قطار رقم 1904 مميز من طنطا في تمام الساعة 7:10 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.

6 - ويبدأ قطار رقم 89 مكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 2:00.

7 - ويبدأ قطار رقم 11 مكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 14:35.

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مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء

1 - يبدأ قطار رقم 89 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 12:05 ويصل القاهرة في تمام الساعة 11:10.

2 - يتحرك قطار رقم 953 مميز من الأقصر في تمام الساعة 12:40 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 12:30.

3 - يتحرك قطار رقم 777 مميز من سوهاج في تمام الساعة 16:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 1:50.

4 - يتحرك قطار رقم 81 مميز من أسوان في تمام الساعة 9:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 1:50.

5 - يبدأ قطار رقم 163 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:35.

6 - يبدأ قطار رقم 85 نوم في التحرك من أسوان في تمام الساعة 20:20 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:50.

7 - يبدأ قطار رقم 997 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 20:45 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:55.

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