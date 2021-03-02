جدول مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 من القاهرة لباقي المحافظات

مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الثلاثاء

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يعرض " الدستور" للمواطنين والمسافرين في تقريره اليومي كافة المواعيد والمعلومات التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 من القاهرة إلى باقي المحافظات، وفقًا لخطة هيئة السكك الحديد.1 - يتحرك قطار رقم 1109 مميز من القاهرة في تمام الساعة 8:20 ويصل محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:35.2 - يبدأ قطار رقم 909 مميز ومكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50.3 - ويبدأ قطار رقم 902 مكيف في التحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:25.4 - يتحرك قطار رقم 588 مميز ومكيف من الإسكندرية في تمام الساعة 4:30 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 6:35.5 - ويتحرك قطار رقم 1904 مميز من طنطا في تمام الساعة 7:10 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.6 - ويبدأ قطار رقم 89 مكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 2:00.7 - ويبدأ قطار رقم 11 مكيف في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 14:35.1 - يبدأ قطار رقم 89 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 12:05 ويصل القاهرة في تمام الساعة 11:10.2 - يتحرك قطار رقم 953 مميز من الأقصر في تمام الساعة 12:40 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 12:30.3 - يتحرك قطار رقم 777 مميز من سوهاج في تمام الساعة 16:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 1:50.4 - يتحرك قطار رقم 81 مميز من أسوان في تمام الساعة 9:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 1:50.5 - يبدأ قطار رقم 163 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:35.6 - يبدأ قطار رقم 85 نوم في التحرك من أسوان في تمام الساعة 20:20 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:50.7 - يبدأ قطار رقم 997 مكيف في التحرك من أسوان في تمام الساعة 20:45 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:55.