«القوى العاملة»: تسليم 4069 صيادًا وثيقة التأمين على الحياة بجنوب سيناء

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تسليم 4069 عاملا غير منتظم وصيادا وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، من المسجلين بمديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وتحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.وفوض المحافظ اللواء خالد فودة بدوره مستشاره لشؤون المحليات فوزي همام، في تسليم وثائق التأمين التكافلي لنحو 2995 عاملا غير منتظم و74 صيادًا.وقال وزير القوي العاملة في رسالة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، إن هذه الرعاية والمساندة من جانب الدولة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية بالمحافظات، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمةومن جانبه أشار أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة إلي أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات وزير القوى العاملة بتقديم كافة الرعاية بتلك الفئة، موضحا دور الوزارة والمديرية في متابعة ورعاية تلك الفئة وتقديم الرعاية والاجتماعية وصرف المنح الدورية المقررة لهم.