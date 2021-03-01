خمسينة كوفي ميكس من "بونجورنو".. كل فوائد القهوة والحبهان بجنيه واحد



كثير من الناس لا تستطيع أن تبدأ يومها دون شرب القهوة، فهي أيقونة التركيز وضبط المزاج لدى كثير من عشاقها، بكل أشكالها ومذاقاتها المختلفة.

"بونجورنو" بخبرتها الطويلة مع عشاق القهوة على مدار السنوات، استطاعت أن تصل إلى ضبط الطعم والمقادير بما يناسب مختلف أمزجة عملائها، وقدمت منتجات بنكهات مختلفة لترضي جميع الأذواق، بجودة عالية وسعر منافس.

وتطرح بونجورنو منتجها الجديد "خمسينة كوفي ميكس" من القهوة المحوجة والحبهان والكريمر بتوليفة مميزة ومقادير مضبوطة بعناية شديدة، ليستطيع محبي القهوة اصطحابها وشربها في كل مكان وأي وقت، حيث أنها سهلة التحضير ولا تحتاج أي إضافات سوى الماء المغلي، ويمكن إعدادها في أقل من 3 دقائق، وكل هذا بسعر جنيه واحد فقط للكيس.

وتتميز القهوة بعدة فوائد مثبتة علميا مع شربها بانتظام، منها المساعدة في حرق السعرات الحرارية، وتحسين الدورة الدموية وبالتالي تزيد نسبة الأكسجين الواصلة لأنسجة الجسم، ما يزيد من النشاط والحيوية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة كمضادات الأكسدة، وتحتوي كذلك على عناصر غذائية كثيرة مفيدة كالماغنسيوم والبوتاسيوم، وهو ما ينعكس على صحة الجسم، هذا بالإضافة إلى دورها في تخفيف الألم وزيادة القدرة على التحمل، إلى جانب أنها تقلل الشعور بالإرهاق وتحافظ على العضلات، وتزيد من معدل الذكاء، وتقلل من نسبة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

كذلك فإن إضافة الحبهان على القهوة له فوائد صحية متعددة، منها حماية القلب إذ أنه يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم ومواجهة ارتفاع الدهون في الجسم، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول، ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة ويمنع تسوس الأسنان، ويحمي من الالتهابات ويحمي الخلايا من التلف ويساعد على التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة

ويمكنك الحصول على كل هذه الفوائد مجتمعة في خمسينة كوفي ميكس من "بونجورنو" الجديدة التي تحتوي على القهوة والحبهان والكريمر دون عناء التفكير في صنع القهوة بالطريقة التقليدية بسعر جنيه واحد فقط.