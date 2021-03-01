إيطاليا تسجل 17 ألفا و455 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 17 ألفا و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وذكرت الوزارةفي بيان، أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 192 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 79 ألفا و699 شخصًا.وأضافت أن تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في جميع أنحاء البلاد بلغت 257 ألفا و24 تحليلا، والتي تمخضت عن ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى 6.7٪، كما ازداد عدد حالات الدخول إلى أقسام العناية المركزة بمقدار 15 شخصا، ليصل العدد الإجمالي إلى 2231 حالة.وأشارت إلى ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفى للأشخاص المصابين بأعراض فيروس كورونا بمقدار 266، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 ألفا و638، لافتة في الوقت ذاته إلى تماثل 6 آلاف و847 شخصًا للشفاء خلال الساعات الماضية.