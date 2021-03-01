بابا الفاتيكان يدعو للتعاون لتوزيع لقاحات كورونا على الجميع

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، نداءً جديدًا لتوزيع اللقاحات ضد وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على المستوى العالمي، موصيًا بـ"إعطاء اللقاحات للجميع، وبشكل خاص للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا".وقال بابا الفاتيكان في تغريدة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقًا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية "أطلب من رؤساء الدول والشركات والمنظمات الدولية التعاون في البحث عن حل لجائحة (كورونا)، لأجل الجميع".