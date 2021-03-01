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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليمن: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد مليوني يمني

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:03 م
معين عبد الملك،
معين عبد الملك،
نيفين أشرف
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قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن مدينة مأرب اليمنية تتعرض للإرهاب والقمع من قبل ميليشيات الحوثي، فضلًا عن قصف الأحياء السكنية والمخيمات، مشيرًا إلى أن هجوم الحوثيين على مأرب يهدد أكثر من مليوني يمني.

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الإثنين، أن الحوثيين يستهدفون المدنيين ومخيمات النازحين بالقصف في مأرب، منوهًا بأن ميليشيات الحوثي حاولت الإجهاز على الحكومة بهجوم مطار عدن.

وتوجه رئيس الوزراء اليمني بالشكر لكل من الإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار سنوات الماضية، مؤكدًا أن مساعدات السعودية خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج.

ودعا رئيس وزراء اليمن دول العالم إلى الوقوف مع بلاده وإغاثة الشعب اليمني على الصعيد الإنساني، مشددًا على أن الحكومة اليمنية قدمت كل التسهيلات للمنظمات الإغاثية لمواصلة عملها وتوصيل المساعدات للمستحقين في اليمن.

وأشار عبدالملك إلى أن جائحة كورونا عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن، داعيًا لتوجيه الدعم للقطاع الصحي وتوفير اللقاحات لليمنيين، وصرح قائلًا: "ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين".

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد، مشددًا: "دعم اقتصاد بلادنا واستقرار عملتنا أولويات قصوى وعاجلة في خطة الإنقاذ الاقتصادي لليمن".

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