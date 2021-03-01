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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقع بارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:48 م
الغذاء في الهند
الغذاء في الهند
وكالات
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أظهر بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين أن معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند يتجه نحو الارتفاع خلال الشهور المقبلة مع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والدواجن بسبب نقص المعروض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بالرام يافاد المدير الإداري في شركة "جودريج أجروفيت" أكبر شركة للعلف الحيواني في الهند القول إن تراجع أسعار اللحوم بسبب ضعف الطلب من قطاع رئيسي من المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي استهلاك اللحوم في الهند، بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي دفعت المزارعين إلى الحد من الاستثمار في التوسعات مما أدى إلى قلة المعروض في السوق حاليا.

وقال يافاد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المزارعين "يشعرون بالقلق من المستقبل". في الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الفواكه والخضروات، ولكن الموقف قد يتحسن خلال الشهور الستة أو الثمانية المقبلة.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يكون عقبة في طريق صناع السياسة النقدية الذين يراهنون على معدل التضخم المنخفض، للإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في الهند.

وكان معدل تضخم أسعار الغذاء قد تراجع من 11% خلال أكتوبر الماضي إلى حوالي 2%' مع تحسن الإمدادات ووصول محاصيل الموسم الجديد إلى الأسواق.

وقال يافاد إنه يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهور الستة أو الثمانية المقبلة بنسبة 18% إلى 20% عن متوسط الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين من المتوقع ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7% إلى 8%.

كما يتوقع يافاد ارتفاع أسعار الحليب نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

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