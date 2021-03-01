الصين تعلن عدم استعدادها لتشغيل طائرات بوينج 737

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أن سلطات الطيران في البلاد غير مستعدة بعد لاستئناف تشغيل طائرة "بوينج 737 ماكس".وقال نائب رئيس إدارة الطيران المدني الصينية، دونج تشي يي، إن إدارة الطيران المدني سبق لها الإعلان عن مخاوف أمنية خطيرة في الطائرة، وما زالت لم تعالج بشكل كامل، وهذا ما سبب تأخير مرحلة اختبارات الطائرة.