«هواوى» تفتتح معملا لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية فى سنغافورة

افتتحت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية، معمل "ديجيكس" (Digix) للتطوير في سنغافورة، الذي يوفر مصادر لتطوير البرمجيات لكل من يرغب في تدشين تطبيقات على منصة هواوي لخدمات المحمول (Huawei Mobile Services)، والتي تعد بديلا عن "منصة جوجل للخدمات المحمولة" (Google mobile services).يذكر أن "منصة هواوي لخدمات المحمول" تم تدشينها نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة في عام 2019، والتي أدت إلى قيام شركة "جوجل" الأمريكية، بقطع دعم هواتف الشركة الصينية لاستخدام نظام تشغيل "أندرويد".وأشار موقع "كمبيوتر ويكلي" التقني إلى أن المعمل الجديد مجهز بباقة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتدشين تطبيقات للهواتف المحمولة تحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وغيرها من القدرات، كما أن هذه الأدوات يمكن الولوج إليها عن طريق الإنترنت، ما يمكن المطورين في المنطقة من استخدامها عن بعد.ونقل الموقع عن "نيكولاس ما"، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن المختبر يمثل مركز ابتكار شامل يوفر للمطورين في المنطقة الأدوات التي يحتاجونها للنجاح، مشيرا إلى أن الشركة، بالتعاون مع سنغافورة التي تعد مركزا حيويا في آسيا والمحيط الهادئ، ستستمر في تعزيز شراكاتها وتعاونها مع الشركاء الإقليميين لتنمية ورعاية مجموعة متطورة من المواهب في مجال التقنيات.وذكر الموقع أن "هواوي" ستطلق ثلاثة برامج للمطورين في آسيا والمحيط الهادئ؛ تستهدف كلا من المطورين من الطلاب والخبراء، وتزودهم بالأدوات والمهارات اللازمة التي يحتاجونها للتميز في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.