الرئيس يوجه بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم تحقيق التنمية الشاملة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقى المشترك لدعم المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.