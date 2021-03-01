الكويت تجدد موقفها الثابت حیال تقدیم أوجه الدعم للیمن

أكد وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مجددا موقف بلاده الثابت والمبدئي حیال تقدیم كافة أوجه الدعم للیمن ولشعبه، وبذل كافة الجھود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه والحرص على استتباب الأوضاع السیاسیة والأمنیة الیمنیة والوصول إلى حل سیاسي وفقا للمرجعیات الثلاث (المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216).وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح الیوم الاثنین مبعوث الولایات المتحدة الأمریكیة الخاص إلى الیمن تیم لیندركنج، لدیوان عام وزارة الخارجیة الكويتية.وشدد الوزير الكويتي على أھمیة دور الولایات المتحدة الأمریكیة ومساعیھا لإنھاء الأزمة الیمنیة ومساعداتھا الإنسانیة والتنمویة للشعب الیمني، مؤكدا دعم الكویت لكافة الجھود التي یقوم بھا المبعوث الخاص في ھذا الإطار.ودعا وزير الخارجية الكويتي المبعوث الأمريكي لمواصلة الضغط على الملیشیات الحوثیة لوقف الھجمات والاعتداءات التي تستھدف الضواحي والمنشآت المدنیة مجددا إدانة واستنكار دولة الكویت لتلك الھجمات المستمرة والمتكررة على أراضي المملكة العربیة السعودیة والتي تعد تھدیدا مباشرا للأمن القومي الخلیجي والعربي.بدوره، قدم المبعوث الأمريكي شرحا عن آخر المستجدات والتطورات في الأزمة الیمنیة.. مشیدا بما تقدمه دولة الكویت وإسھاماتھا المتعددة على الصعیدین السیاسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الیمن.