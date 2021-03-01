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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:41 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،
حسام فهمي
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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلي الجهات المُنفذة مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" استكمالا لسلسلة المتابعات التي تجريها المحافظ للوقوف على المعدلات التنفيذية للمشروع الجاري تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا بمنطقة شطا.

واطلعت محافظ دمياط على آخر التطورات بالمشروع والموقف النهائي للمجزرين الحكومي والاستثماري والمقرر تنفيذهما وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت وتجهيزهما بأحدث المعدات المطابقة لمواصفات الجودة.

وتم استعراض شامل للتصور الخاص بالمجزر الاستثماري بما يتضمنه من صندوقين ذبح دوار وخطين تشغيل وثلاجات تسع٣٦٠ رأس ماشية، بالإضافة إلى أنفاق التجميد ومساحات تخزين، فضلًا عن عرض المخطط العام لمكونات المشروع بأكمله من رصيف تنزيل ومحجر ومخزن للأعلاف ومصنع كمبوست وكذلك منطقة تخلص من المخلفات ومبنى إداري وأيضا محطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية ومصنع مخثر للدم الذى سيحقق عائد اقتصادي كبير وأخيرا استراحة مزودة بشاشات عرض تتيح للجزارين المترددين على المجزر متابعة عمليات الذبح.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتخصيص أماكن لانتظار السيارات ومراعاة الخطط المستقبلية خلال التنفيذ، مؤكدة على سرعة وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع.

وأشارت "محافظ دمياط" مجددًا إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، لافتة إلى تميز موقع المشروع الذى يقع بين مينائي دمياط وبورسعيد، فضلًا عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، كما أكدت "المحافظ" أن المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري
محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري
محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري
محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

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