رومانيا تسجل 2096 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا

سجلت رومانيا 2096 إصابة جديدة و53 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في البلاد بلغ أكثر من 804 آلاف شخص، كما وصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 20 ألفًا و400 حالة، بينما يتلقى نحو 1000 مريض بالفيروس العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.وتسلمت رومانيا، اليوم، 214 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الذي طورته شركتا (فايزر- بيونتك) الأمريكية الألمانية، وسيتم افتتاح 130 مركزًا آخر لتطعيم اللقاحات في البلاد.