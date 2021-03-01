«تيار المستقبل»: الحريري مصمم على تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين

أكدت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مصمم على تشكيل "حكومة المهمة" على نحو يتفق مع مبادرة الإنقاذ الفرنسية، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء اختصاصيين (خبراء) غير حزبيين، مشهود لهم بالكفاءة والنجاح.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عضو مجلس النواب اللبناني سمير الجسر، عقب زيارة أجراها وفد من "تيار المستقبل" برئاسة النائبة بهية الحريري إلى البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي.وقال النائب الجسر إن "تيار المستقبل" يتفق مع البطريرك الماروني على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وضرورة حياد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنبيه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية.وأضاف أن اعتماد مبدأ الحياد يمثل ضرورة حرصا على المصلحة اللبنانية العليا والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية.وأشار إلى أن وفد تيار المستقبل أطلع بطريرك الموارنة على المبادرات والمساعي التي يبذلها الحريري في سبيل إيجاد حل للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وحرص رئيس الوزراء المكلف على تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).ولفت إلى أن الحريري لمس خلال الجولة الخارجية التي أجراها على عدد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان، حماسا لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين.وتعد عبارة "حكومة مهمة" مستوحاة من مبادرة الإنقاذ التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القوى والتيارات والأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، خلال زيارته الثانية إلى العاصمة بيروت عقب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، حيث انطوت المبادرة على خريطة طريق لدعم ومساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها حاليا، وأن تقوم على تنفيذها حكومة مؤقتة تنفذ إصلاحات مالية واقتصادية ونقدية وإدارية واسعة بما يمنع انزلاق لبنان نحو الفوضى الشاملة