بلينكن يدعو الحوثيين للاقتداء بالتزام السعودية وحكومة اليمن بإنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه لدى اليمن تيم ليندركينج للمنطقة، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: "السعوديون وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب".