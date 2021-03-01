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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تدعو «قادة المعارضة» للتطعيم ضد كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:09 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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صرح وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان، بأن رئيس وزراء بلاده قدم مثالًا يحتذي به عندما تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعيًا قادة المعارضة إلى التطعيم للمساعدة في إنهاء حالة التردد المثارة حول اللقاح.

وقال فاردهان في تصريحات أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الإثنين: "لقد قلت منذ البداية إن لقاحاتنا آمنة ومثالية فيما يتعلق بتوليد المناعة. نشكر رئيس الوزراء الذي أخبرنا دائمًا أنه يجب أن نكون قدوة بالأفعال.

لقد تلقى الجرعة الأولى عندما بدأ تطعيم من هم فوق سن الستين.

وأكد وزير الصحة الهندي على ضرورة وأد كل المفاهيم الخاطئة والمخاوف بشأن لقاح "كوفاكسين"، وأضاف قائلًا: "تلقى رئيس الوزراء كوفاكسين الذي انتشرت ضده الكثير من المعلومات الخاطئة حتى عندما كان مثاليًا من الناحية العلمية.

أعتقد أن رئيس الوزراء أعطى رسالة واضحة إلى البلد بضرورة وأد كل المعلومات الخاطئة والتردد مرة واحدة وللأبد.

وناشد فاردهان جميع المواطنين ممن هم فوق سن الـ60 ومن هم فوق سن الـ45 ويعانون من اعتلال مشترك وقادة المعارضة والممثلين المنتخبين بالتقدم للحصول على التطعيم في أقرب فرصة ممكنة.

كان رئيس الوزراء الهندي قد تلقى في وقت سابق اليوم جرعته الأولى من لقاح "كوفاكسين" المطور محليًا من جانب شركة "بهارات بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية والمجلس الهندي للبحث الطبي.

وبدأت اليوم الإثنين في الهند المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين ممن هم فوق الستين ومن تزيد أعمارهم على 45 عامًا ويعانون من اعتلال مشترك، حيث دعا وزير الصحة الأشخاص المستحقين للتطعيم في هذه المرحلة إلى حجز موعد في المستشفيات المعنية للحصول على اللقاح.

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