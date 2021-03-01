أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده للرئيس ريفلين

قدم أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الإثنين.ورحب الرئيس الإسرائيلي بالسفير الإماراتي بالعربية قائلا: "أهلا وسهلا بكم"، قبل أن يواصل تصريحاته باللغة العبرية.وعقب تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، قال السفير الإماراتي إنه سيعمل جاهدا خلال فترة عمله على تعزيز العلاقات بين الدولتين في مجالات الثقافة والأعمال والتعليم، فضلا عن سد الفجوة بين البلدين وشعبيهما.وأضاف السفير آل خاجة قائلا: إن "الرؤية التي تبدأ اليوم هي الرؤية التي تسعى إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".وتابع السفير الإماراتي قائلا إن بلاده تقدم من خلال شراكتها مع إسرائيل "نهجا حضاريا جديدا" يهدف إلى "فتح الباب أمام فرص جديدة".واستطرد السفير الإماراتي قائلا إن " البلدين لديهما مهمة مشتركة وهي: "إرساء السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".وأوضح السفير ً: "لدى بلدينا أكبر وأهم اقتصادات بالمنطقة"، مشيرا إلى تعاون إسرائيل والإمارات في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).ولدى وصوله إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، اجتمع السفير الإماراتي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.يشار إلى أن إسرائيل والإمارات وقعتا في منتصف سبتمبر الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.