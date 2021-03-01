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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: رئيس الحكومة الأرمينية يتراجع عن تصريحات «صواريخ إسكندر»

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:34 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وصل بعد محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استنتاج بأنه تلقى معلومات غير دقيقة عن صواريخ "إسكندر"، مضيفا: "من المهم للغاية كشف وعودة الحقيقة في هذا الأمر".

وأبدى الكرملين وفقا لوسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، رضاه عن تراجع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن تصريحات قال الأخير إنه "بناها على معلومات مغلوطة حول استخدام صواريخ إسكندر على أراضي إقليم قره باغ".

وأضاف الكرملين "أن بوتين وباشينيان ناقشا هذا التصريح خلال اتصال هاتفي ونتيجة لمقارنة الحقائق والمعلومات المتوفرة، توصل رئيس الوزراء الأرمني إلى استنتاج مفاده بأنه تم إبلاغه بمعلومات مغلوطة عن هذا الموضوع".

وكان رئيس الحكومة الأرمنية، قال إن صواريخ "إسكندر" التي استخدمتها القوات المسلحة الأرمنية في قرع باغ "لم تنفجر (بعد إطلاقها) أو انفجرت بنسبة 10% فقط".

كما أن وزارة الدفاع الروسية، نفت بالقول إن يريفان لم تستخدم صواريخ "إسكندر-إم" أثناء الصراع في إقليم قره باغ، مشيرة إلى أن كامل ذخائر الصواريخ موجودة في مستودعات القوات المسلحة في البلاد.

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