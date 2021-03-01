الرئيس الألماني يدعو إلى وضع قواعد لمنصات الإنترنت

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الإثنين، الدول الديمقراطية في العالم إلى الدفاع عن إنجازاتها في وجه الهجمات القادمة من الفضاء الرقمي ومنها القادمة من وسائل التواصل الاجتماعي.وطالب شتاينماير بوضع قواعد واضحة لمشغلي منصات الإنترنت لهذا الغرض.وقال شتاينماير إن "الديمقراطيات في العالم عليها أن تؤمن هياكلها في الفضاء الرقمي في مواجهة أعداء من الداخل والخارج".واضاف شتاينماير أن مشغلي المنصات طالما قاوموا الرقابة وتحمل المسؤولية الذاتية عن الفضاء العام الذي أنشأوه ببنيتهم التحتية، وأنها قللت وهونت من شأن المشكلات ورفضت تحمل أي مسؤولية عن المضامين " ولطالما أعلنوا أن القواعد عدو للحرية".وتابع شتاينماير أن "العكس هو الصحيح فحتى تستمر حماية الحرية والديمقراطية، فثمة حاجة إلى القواعد".وفي الحلقة الحادية عشرة من سلسلته "منتدى بيلفو عن مستقبل الديمقراطية"، قال شتاينماير:" إذا تعلق الأمر بقضية الديمقراطية، فإن الثورة الرقمية تعني الأمرين معا: اللعنة والبركة والفرصة والخطر" وأشار إلى الهجمات التي تم إطلاقها رقميا ضد الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية من ناحية وإلى المظاهرات المتشابكة رقميا من أجل الديمقراطية في روسيا وبيلاروس من ناحية أخرى.