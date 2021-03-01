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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجموعة السبع ترحب ببدء حملة التطعيم ضد كورونا في أوكرانيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:32 م
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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رحب سفراء دول مجموعة السبع ببدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوكرانيا، وقالوا: إن بلادهم مستعدة لمساعدة أوكرانيا في تنفيذ برنامجها للتطعيم ضد كورونا والتعافي من الفيروس.

وناقش السفراء خلال اجتماع مع وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف حاجة أوكرانيا إلى إصلاحات مستمرة للنظام الصحي من أجل توفير رعاية صحية فعالة وتقديم أفضل النتائج الممكنة للمواطنين، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وبحسب وزارة الصحة الأوكرانية، بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وتم تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص حتى 28 فبراير.

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