سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 2-3-2021

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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك المصرية

1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري

2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

3 - سعر الدولار في بنك عودة

4 - سعر الدولار في بنك مصر

5 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية

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6 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.76 جنيه.

تابع مع " الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشملالثلاثاء 2-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية.شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا وثباتًا، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه.حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.شهد سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.76 جنيه.حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.