سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 2-3-2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:49 ص
هبه محمدطباعة
تابع مع " الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 2-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية.
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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك المصرية
1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصريشهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا وثباتًا، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصريحيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.
3 - سعر الدولار في بنك عودةشهد سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.76 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك مصرحيث سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.
5 - سعر الدولار في بنك الإسكندريةشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.
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