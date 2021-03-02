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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:49 ص
الدولار
الدولار
هبه محمد
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تابع مع " الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 2-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك المصرية

1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا وثباتًا، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه.

2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.

3 - سعر الدولار في بنك عودة

شهد سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.76 جنيه.

4 - سعر الدولار في بنك مصر

حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.74 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.

5 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.75 جنيه، وقد تغيرت الأسعار عن أمس حيث سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، أما البيع فكان 15.73 جنيه.

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6 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو ما يقرب إلى 15.76 جنيه.

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