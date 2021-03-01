تلقيح 140 مليونا فى البرازيل قبل نهاية مايو

قال المتحدث باسم مجلس النواب البرازيلي، آرثر ليرا، إنَّ وزارة الصحة البرازيلية ستسلم 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية مايو، دون أن يذكر تفاصيل عن المكان الذي ستأتي منه.وأضاف ليرا في مقابلة مع "تي في ريكورد"، وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، أن التحويلات النقدية الشهرية الطارئة لملايين البرازيليين الفقراء بقيمة 250 ريالًا "45 دولارًا" ستتم حتى يونيو.وأوضح أن التعديل الدستوري الذي يمهد الطريق لاستئناف مدفوعات المساعدات هذه لم يتم الاتفاق عليه بعد، وبالتالي لم يتم طرحه للتصويت في الكونجرس، وأشار إلى أن عدد مصابي كورونا في البرازيل وصل إلى 10 ملايين و551 ألفًا و259 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 255 ألفًا و18 حالة.