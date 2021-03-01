روسيا وسوريا تبحثان سبل «إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع»

قالت وزارة الخارجية الروسية إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، التقى، اليوم الإثنين، السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير، لبحث الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتركيز على الوضع في سوريا.وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته وسائل إعلام روسية أنه تم تركيز والاهتمام بشكل خاص على قضايا التعاون السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع.وأضاف الجانب الروسي، مجددًا دعمه الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعدادها لمواصلة مساعدة الشعب السوري، بشكل فعال في محاربة الإرهاب الدولي.