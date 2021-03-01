اجتماع هام لتخطيط الأهلى مع موسيمانى قبل مواجهة فيتا كلوب

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا هامًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة، في حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا والمقرر لها يوم 6 مارس الجاري





وتستمع اللجنة لطلبات المدير الفني فيما يتعلق بالموسم الجديد وفقا لاحتياجات الفريق للعمل على تجهيزها قبل بدء الانتقالات الصيفية تجنبا للدخول في مزايدات مع الأندية المنافسة للفريق.





ويأتي الاجتماع أيضًا لمعرفة طلباته الفنية قبل لقاء بطل الكونغو خاصة بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني وتراجع مستوي الفريق عقب العودة من مونديال الأندية بالدوحة وغياب شخصية النادي في الفترة الأخيرة.





وكشف مصدر مسئول أن اللجنة تحفظت على موقف موسيماني من الترشيحات الفنية التي تم عرضها عليه في الفترة الأخيرة ورفضها تدعيم الفريق في الموسم الجديد.