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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:36 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
سارة ساويرس
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نالت إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» إعجابًا كبيرًا ظهر في تعليقات متابعيها على حسابها في موقع «إنستجرام».

وشاركت «ريا» متابعيها إطلالتها في حفل توزيع الجوائز عبر «إنستجرام»، إذ ظهرت بفستان سماوي اللون مفتوح من منطقة الصدر ومزيّن بنجوم كبيرة الحجم بفصوص بارزة وفتحة طويلة من الجانب.

والفستان من توقيع المصمم جورج حبيقة، ونسقت معه صندل ذو كعب عال من اللون الفضي من علامة giuseppezanotti.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف والمنسدل على الكتفين، ونسقت معه صندل ذو كعب عال من علامة giuseppezanotti لتتناسب مع إطلالتها.

ريا أبي راشد هي مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت رايا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من المشاهير.
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)
ريا أبى راشد تتألق فى «جولدن جلوب» (صور)

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