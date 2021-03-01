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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد عيد الفطر ٢٠٢١ ومظاهر الاحتفال

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:27 م
عيد الفطر
عيد الفطر
أسماء منصور
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في الوقت الحالي يرتفب الكثير من المسلمين في مصر والوطن العربي شهر رمضان المبارك وتتبعه عمليات بحث عن موعد عيد الفطر ٢٠٢١ ميلاديا، ١٤٤٢ هجريا لذلك تعرض الدستور لقرائها موعد العيد المرتقب ليتسني لهم ترتيب أمورهم وليسعدوا بقرب الموعد.

موعد عيد الفطر ٢٠٢١

طبقًا للإمساكية الرمضانية 2021 القائمة على توقعات الخبراء في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 للعام الهجري 1442، سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وتنتهي أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 15 مايو.

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وبعد ذكر موعد عيد الفطر ٢٠٢١؛ نعرض لكم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر حيث أن أشكال الاحتفال ترجع لعقود طويلة جدا ويأتي في مقدمتها انطلاق تكبيرات العيد من المآذن لتأدية صلاة العيد ولكن العام الماضي وكنتيجة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد 19 تم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التجمعات لأقصى قدر للحد من انتشار الفيروس مما ترتب عليه إغلاق المساجد حفاظًا على صحة االمصلين، وتأمل الحكومة والشعب أن ينحسر الفيروس في الأسابيع القليلة القادمة لكي يتمكن المصليين من أداء العبادات في المساجد والتمتع بتكبيرات العيد، ولكن هذا الأمر مرهون بالأمور المستحدثة فيما يخص الفيروس في الفترة القادمة.

_يتبادل الأصدقاء والاقارب والأهالي خلال عيد الفطر المبارك التهاني والزيارات.
_كما أن تزيين الشوارع بالزينة وأحد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر منذ سنوات عديدة سابقة.
_ شراء ملابس جديدة في العيد هو التقليد المحبب لدي معظم الأشخاص خاصة صغار السن.
_ تكتظ الملاهي في عيد الفطر والحدائق بالأشخاص للإحتفال ولكن هذا التقليد قد يكون لديه بعض التحفظات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.
_تقوم ربات البيوت من السيدات المصريات في عيد الفطر بخبز كل ما لذ وطاب من كعك العيد والمعجنات.

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