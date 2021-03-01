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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومى للمرأة ينظم ندوة عن «الزواج المبكر» لأهالى الأسمرات

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:09 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
محمد الشريف
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نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة ندوة حول "الزواج المبكر" لأهالي حى الأسمرات، وذلك بحضور حسن الغندور، رئيس الحى، وإيمان المهدى، مديرة المكتبة، ونانسى هيكل، المحامية بالإدارة العامة لشكاوى المرأة بالمجلس.

وفى هذا السياق أوضحت نانسي هيكل خطورة الزواج المبكر والأضرار الاجتماعية والصحية والنفسية المترتبة عليه، والمخاطر التي تقع فيها الفتيات، حيث إن الزواج المبكر يشكل خطورة بالغة على المجتمع والصحة العامة للأمهات في المستقبل، ويخلق جيلًا غير سوى من الأبناء، ومن الناحية القانونية، فإنه يعرض الفتاة لفقدان حقوقها الشرعية، ويعرضها إلى بعض العقوبات المقررة الناتجة عن عدم توثيق الزواج دون السن القانونية.

وعرضت دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس واختصاصاته وآليات استقبال شكاوى السيدات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ أو عبر الواتس آب رقم 01007525600 أو عن طريق المقابلة الشخصية.

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