«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

تحدث القاص والروائي الكبير يوسف إدريس عن تجربة زواجه في حوار مع جريدة الأهرام عام 1981.وقال يوسف إدريس: «حضرت ندوة في جامعة عين شمس، وساءني تفكير الشباب الجامعي تمامًا، فهم يفكرون في التخرج ثم في العمل ببلد عربي ثم التكوين الذاتي وبعد ذلك يفكرون في الحب والزواج».وتابع: «قلت لهم بعنف.. اخرجوا الآن وتحابوا وتزوجوا ثم كونوا أنفسكم بعد ذلك، الخطورة في أن الشباب أصبح تفكيره برجوازيًا وليس طليعيًا».وأكد: «أنا تزوجت دون شبكة ولا مهر ولا أثاث ولا شقة، كافحت أنا وزوجتي حتى حققنا كل ما كان يمكن أن ننتظر حتى الآن دون زواج لكي نحققه، الحب والزواج لا علاقة لهما بكل الأوضاع الاجتماعية، هو أسلوب لحل المشكلات النفسية والعاطفية والجنسية، لذلك أصبح عدد الذين يحبون حياتهم بغض النظر عن ترقب الآخرين قليلًا جدًا بالنسبة لعدد الذين يتلصصون على الحريات أو يتفرجون، تماما مثل جمهور الكرة الذي يحضر عدد من اللاعبين وتكون النتيجة حماس جمهوري أكبر من إجادة اللاعبين الذين يخافون الجمهور فيخطئون أكثر».