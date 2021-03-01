التحفظ على 20 طن كسر مكرونة قبل إعادة تدويرها بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (10 طن كسر مكرونة لإعادة تدويرها - 10 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.