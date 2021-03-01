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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منتدى المنظمات غير الحكومية بـ«القومي للمرأة» يعقد اجتماعه الدوري

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:22 م
الدكتور نبيل صموئيل
الدكتور نبيل صموئيل
محمد الشريف
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عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، وذلك بحضور عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناول الاجتماع مناقشة قضية التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، وقضية السكان والتنمية.

وأعرب الدكتور نبيل صموئيل عن سعادته بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة القوى العاملة، لافتًا إلى إمكانية أن تقوم الوحدة بإنشاء مكتب للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى يتم من خلاله تبادل الخبرات والتواصل المستمر لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة.

وأشار عضو المجلس إلى أهمية محور التمكين الاقتصادى للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث إنه يزيد من شعور المرأة بذاتها مما يمكنها من المشاركة فى جميع محاور الاستراتيجية، وأشار إلى التحديات التى تواجه المرأة فى قضية التمكين الاقتصادى رغم الجهود المبذولة والإنجازات التى تمت فى فترة قصيرة بدعم قوى من القيادة السياسية مثل التشريعات.

وعرضت منى عزت خطة فريق التمكين الاقتصادي والشمول المالى بالمنتدى.

واستعرضت شيماء نعيم الآليات المستخدمة فى تحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة من خلال وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات المختلفة ووحدات مناهضة العنف فى الجامعات، إلى جانب وحدة وزارة القوى العاملة.

فيما أشار المستشار إيهاب عبدالعاطى إلى أهمية التعاون بين وزارة القوى العاملة والمجتمع المدنى، وضرورة مشاركة جميع الجهات الوطنية فى العمل على خطة عمل الوحدة وتطويرها وهى بداية جيدة لتفعيل كل الأدوار.

وعرض الدكتور عصام العدوى قضية السكان والتنمية من خلال تناول التوزيع الجغرافى للسكان وخصائصهم الديموغرافية، والدروس المستفادة من تجارب بعض الدول مثل الصين وتايوان.

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