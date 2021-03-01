برلمان ليبيا يتمسك بمخرجات الحوار السياسي ويدعو النواب لجلسة الثقة
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:28 م
محمد عمرطباعة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، الإثنين، التمسك بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد بجنيف.
وأشاد النويري في بيان للمجلس اليوم بزيارات السلطة التنفيذية الجديدة وتفقدها لمناطق عدة في ليبيا ما مثل بداية حقيقية للمصالحة الوطنية.
وأوضح النويري أن قبول السلطة التنفيذية الجديدة متوقف على قبول الشارع لها بما تقدمه من خدمات وتوفير الأمن والاستقرار.
وشدد نائب رئيس البرلمان على أن نجاح السلطة الجديدة مرتبط بالتزام المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بدعمها للحد من التدخلات الأجنبية ومساعدتها في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
ودعا النويري أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لليبيا وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.
يأتي ذلك بعد تسريبات لتقرير خبراء الأمم المتحدة أكد وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي من أجل التصويت لصالح قائمة معينة للفوز بتشكيل الحكومة الانتقالية الليبية.
وأشاد النويري في بيان للمجلس اليوم بزيارات السلطة التنفيذية الجديدة وتفقدها لمناطق عدة في ليبيا ما مثل بداية حقيقية للمصالحة الوطنية.
وأوضح النويري أن قبول السلطة التنفيذية الجديدة متوقف على قبول الشارع لها بما تقدمه من خدمات وتوفير الأمن والاستقرار.
وشدد نائب رئيس البرلمان على أن نجاح السلطة الجديدة مرتبط بالتزام المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بدعمها للحد من التدخلات الأجنبية ومساعدتها في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
ودعا النويري أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لليبيا وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.
يأتي ذلك بعد تسريبات لتقرير خبراء الأمم المتحدة أكد وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي من أجل التصويت لصالح قائمة معينة للفوز بتشكيل الحكومة الانتقالية الليبية.