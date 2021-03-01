برلمان ليبيا يتمسك بمخرجات الحوار السياسي ويدعو النواب لجلسة الثقة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، الإثنين، التمسك بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد بجنيف.وأشاد النويري في بيان للمجلس اليوم بزيارات السلطة التنفيذية الجديدة وتفقدها لمناطق عدة في ليبيا ما مثل بداية حقيقية للمصالحة الوطنية.وأوضح النويري أن قبول السلطة التنفيذية الجديدة متوقف على قبول الشارع لها بما تقدمه من خدمات وتوفير الأمن والاستقرار.وشدد نائب رئيس البرلمان على أن نجاح السلطة الجديدة مرتبط بالتزام المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بدعمها للحد من التدخلات الأجنبية ومساعدتها في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.ودعا النويري أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لليبيا وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.يأتي ذلك بعد تسريبات لتقرير خبراء الأمم المتحدة أكد وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي من أجل التصويت لصالح قائمة معينة للفوز بتشكيل الحكومة الانتقالية الليبية.