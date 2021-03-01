الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منشآتهم شمال القدس المحتلة

جبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين مقدسيين على هدم منشآتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.وقال المواطن أدهم طبش أبو اسنينة وهو أحد المتضررين، لوكاله وفا الفلسطنية، إن وزارة الداخلية طالبته وجاره من عائلة الرجبي، على هدم منشآتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستقوم الآليات بتنفيذه وعليهما دفع "تكاليف أجرة الهدم".