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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منشآتهم شمال القدس المحتلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:36 م
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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جبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين مقدسيين على هدم منشآتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.

وقال المواطن أدهم طبش أبو اسنينة وهو أحد المتضررين، لوكاله وفا الفلسطنية، إن وزارة الداخلية طالبته وجاره من عائلة الرجبي، على هدم منشآتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستقوم الآليات بتنفيذه وعليهما دفع "تكاليف أجرة الهدم".

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