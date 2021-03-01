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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الكويت يستقبل المبعوث الأمريكى لليمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:26 م
الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
نيفين أشرف
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جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم كل أوجه الدعم لليمن ولشعبه، وبذل كل الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الكويت، اليوم الإثنين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنج، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الحالية لدولة الكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقدم المبعوث الأمريكي، شرحًا عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الأزمة اليمنية، مشيدًا بما تقدمه دولة الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الكويتية، أكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حرص دولة الكويت على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية والوصول إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد الوزير الكويتي، على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، مؤكدًا دعم دولة الكويت لكل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

كما حث المبعوث الأمريكي لمواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الهجمات والاعتداءات التي استهدفت الضواحي والمنشآت المدنية، مجددًا إدانة واستنكار دولة الكويت لتلك الهجمات المستمرة والمتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الخليجي والعربي.

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