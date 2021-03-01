حجز المتهمين بسرقة المساكن في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لسرقتهم المساكن بمنطقة القطامية، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هيثم. م، وليد.ع عاطلين، كوَّنا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية.وأقر المتهمون بسرقتهم لـ٤ شقق سكنية بذات المنطقة، وتمكنوا من سرقة مبالغ ومصوغات تقدر بـ٢٤ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.