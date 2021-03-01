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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الوطنية للصحافة»: ديون المؤسسات القومية موروثة منذ 40 عامًا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:46 م
المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجي،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنَّ الهيئة وضعت يدها على المشاكل الموجودة في المؤسسات القوميّة، وتسعى لحلها خلال الفترة المقبلة.

وقال الشوربجي- خلال اجتماع للجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين- إنَّ الهيئة طوَّرت عددًا كبيرًا من البوابات الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وحققت نقلةً نوعيةً، حيث يصل عدد القراءات بكل بوابة في الشهر الواحد ما بين 6 و7 ملايين قراءة شهريًا.

وأوضح أنَّ الهيئة اقتحمت الملف الشائك الخاص بديون المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أنَّ هذه الديون موروثة منذ 40 عامًا، وهي ديون سيادية تشمل ضرائب وتأمينات وجمارك وغيرها، وديون بنكية.

وأشار إلى أنَّه منذ سنة 1985، كانت المؤسسات القومية تأخذ قروضًا ولا تسددها، والفوائد تحولت من 10 قروش في هذا التوقيت إلى 1000 جنيه حاليًا.

وتابع: «بنعمل تقييم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وأنا متفائل، ونسير في الطريق الصحيح، والأهرام مثلًا في الثلاثة شهور الأولى كانت هناك خسائر، وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة يوجد ربح، وهناك إصدارات أخرى فيها خسائر، لكن قلت هذه الخسائر».

وأوضح أن مؤسسة «روز اليوسف» أولى المؤسسات التي سددت القروض البنكية، وتمَّ سداد 20 مليون جنيه، وإنهاء هذا الدين، و«الجمهورية» سددت لكن بطرق أخرى، وفي «دار المعارف» أصل الدين البنكي كان 35 مليونًا ووصل إلى مليار و300 مليون، وجدولنا هذه الديون، وخلال سنتين ستنتهي».

أما عن ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فقال الشوربجي: «أول ما تولينا، قمنا بتحديث لجميع البيانات، وحصرنا جميع الضرائب على المؤسسات، وبشأن ديون المؤسسات للتأمينات الاجتماعية، أخذنا خطوات مهمة جدًا وجلسنا مع رئيس القومية للتأمينات، ونوفق المبالغ الموجودة في المؤسسات، ونقوم بمطابقة بين الهيئة القومية للتأمينات والمؤسسات الصحفية، ووصلنا لحلول، وخلال شهر نمضي بروتوكولًا مع التأمينات».

وأشار إلى أنَّ المؤسسات الصحفية لديها أصول ثابتة عديدة، و«قدَّمت لرئيس الوزراء، نماذج مشروعات لاستغلال تلك الأصول لتعظيم الموارد، فهناك مشروع لإنشاء جامعة في أصول تابعة لأخبار اليوم»، متابعًا: «قدمت دراسة جدوى للاستثمار للحفاظ على الصحافة الورقية».

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