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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 1200 طن مخلفات وإزالة 6 تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:08 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح أبو كريشة
المنيا ـ على حسين
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قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بقرية صفط الخمار رفع ما يقرب من 1200 طن من المخلفات الصلبة والقمامة والمخلفات الزراعية بالقرية والتوابع، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالي من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف رئيس المركز أن قسم التنظيم قام بإزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 652 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير 37 محضرا متنوعا ما بين مخالفة بناء بدون ترخيص، وأشغال طريق والتي تعيق حركة المواطنين وتسبب الحوادث.

وأوضح رئيس المركز أن قسم الإنارة قام بصيانة 100 كشاف إنارة بالطرق وشوارع القرى لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، كما صرح سيادته من الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة 5 طرق بطول 2.300 كيلو متر، مؤكدا على استمرار المتابعات المستمرة لتحقيق رضا المواطنين.

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