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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنلندا تعلن الطوارئ للتصدى لكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:17 م
كورونا في فنلندا
كورونا في فنلندا
وكالات
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أعلنت الحكومة الفنلندية الإثنين، حالة الطوارئ، مما يعزز سلطاتها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

كما أعلنت الحكومة أنها ستمضى قدما في فرض إغلاق مؤقت للمقاهي والحانات والمطاعم في المناطق التي تعتبر فيها الجائحة في مرحلة الانتشار السريع أو الانتقال المجتمعي للفيروس.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين: إن الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي، سيبدأ يوم 8 مارس الجاري.

وأوضحت الحكومة أن إعلان الطوارئ صدر بالتعاون مع الرئيس ساولي نينيستو، مشيرة إلى فقرة في قانون سلطات الطوارئ يمكن بموجبها تشبيه تفشي مرض معد خطير بكارثة كبرى.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون نسمة ارتفاعًا يوميًا جديدًا في حالات الإصابة. وسجلت حاليا أكثر من 58 ألف حالة إصابة وأكثر من 740 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الفتاك منذ بدء انتشار الجائحة.

وبعد جلسة لمجلس الوزراء، حثت مارين المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية، واستخدام أقنعة الوجه "الكمامات"، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشارت الحكومة إلى زيادة الحالات المرتبطة بسلالات الفيروس المتحورة والأكثر قدرة على الانتشار، "التي قد تزيد من سرعة انتشار الجائحة" وتطغى على الخدمات الصحية.

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