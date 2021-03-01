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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مشاجرة بين طلاب وسائق أتوبيس بسبب حادث تصادم بالخليفة

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:45 م
مشاجرة
مشاجرة
هدير مصطفي
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أصيب سائق أتوبيس نقل عام وكُمسري بعد نشوب مشاجرة بينهما وبين طلاب يستقلون سيارة ملاكي، بسبب اصطدام الأتوبيس بالسيارة في منطقة الخليفة.

أبلغ الأهالي بحادث تصادم في ميدان «صلاح الدين»، وبالانتقال والفحص تبيّن تصادم أتوبيس نقل عام قيادة «ماهر. س» (33 عامًا) بسيارة ملاكي قيادة «أحمد. ر» (22 عامًا)، طالب، ومقيم بالتجمع الأول، ما أحدث تلفيات بالإكصدام الخلفي للسيارة.

نتج عن ذلك حدوث مشاجرة بين الطرفين انضم إليها صديق قائد السيارة الملاكي المدعو «أحمد. س»، (21 عامًا) طالب، وأسفر ذلك عن إصابات بخدوش وسحجات بين الطرفين، وكسر مرايا ومساحات الأتوبيس وإحداث سحجات وخدوش بمحصل الأتوبيس ويدعى «مجدي. ح»، (54 عامًا)، محصل بهيئة النقل العام.

تمَّ اصطحاب الطرفين إلى القسم وتحرير المحضر اللازم.

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