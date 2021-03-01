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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:05 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء أمس فى إطلاق الدورة السادسة لـ«قمة مصر للأفضل» التى نظمتها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتكريم أفضل الشركات أداء فى السوق المصرية وكبار الشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور لفيف من الوزراء.

‎حيث وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس خلال القمة الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات في بيئة العمل المطبق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية حيث تم التوقيع بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تأكيدًا على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات في شتى مجالات الحياة دون أي تمييز في الدستور المصري ٢٠١٤.

‎كما دشنت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي مصر، وشركة القلعة القابضة، ومجموعة ترافورد الدولية القابضة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات.

‎كما قامت الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس قمة مصر للأفضل، بتكريم الدكتورة مايا مرسي على جهودها في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات حيث قامت بإهدائها درع قمة مصر للأفضل.

‎جدير بالذكر أنه ترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقيادات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)
مايا مرسي تشارك في «قمة مصر للأفضل» (صور)

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