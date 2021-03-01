«الزراعة»: تحصين 4 ملايين جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وبدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و124 ألفًا و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها مليون و260 ألفًا و218 رأس أبقار، 671 ألفًا و725 رأس جاموس، 168 ألفًا و950 رأس أغنام، 23 ألفًا و804 رءوس ماعز حتى 28 فبراير2021، وتحصين 2 مليون و41 ألفًا و404 رءوس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها مليون و190 ألفًا و756 رأس أبقار، 665 ألفًا و577 رأس جاموس، 160 ألفًا و92 رأس أغنام، 23 ألفًا و804 رءوس ماعز، 1175 رأس جمال حتى 28 فبراير 2021.