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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: مؤتمر طلابي لبناء القدرات الريادية لشباب الجامعات

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:24 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان «بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية» الذي تم عقده بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جاء المؤتمر بهدف بناء القدرات الريادية للطلاب وكيفية تنميتها، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداده للقيادة، ورفع قدراته على المستوى الشخصي والمهني.

وأوضح التقرير أن المؤتمر تناول عددًا من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، والمبادئ الأخلاقية للقيادة، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وريادة الأعمال.

وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض التجارب الشخصية لبعض مشروعات ريادة الأعمال المؤهلة لمستقبل أفضل، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب.

وأشار التقرير إلى اتباع الإجراءات الاحترازية فى تنفيذ فعاليات المؤتمر، حيث تم عقد الندوات واللقاءات في حديقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (ميدان التحرير)، وأشاد الطلاب المشاركين بالتنظيم والإعداد من قبل اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية وحسن اختيار المحاور والموضوعات بالإضافة إلى كفاءة المتحدثين.

يذكر أن المؤتمر جاء بدعوة من اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية وتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشارك في فعالياته ممثلو قيادات الاتحادات الطلابية من جامعات (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة ٦ أكتوبر، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية الحديثة، وجامعة كوفنتري).

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