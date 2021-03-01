مدير «الحماية المدنية» بمطروح: هدفنا حماية الأرواح والممتلكات (فيديو)

قال العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، إن اليوم العالمي للحماية المدنية هو تحتفل به الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الحماية من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.وأوضح أنه يتم الاحتفال في ١ مارس من كل عام، مضيفا أن مواجهة الأضرار الناجمة عن الكوارث تكون في ثلاثة جوانب أساسية هي الوقاية والمواجهة ثم إدارة الوضع إثر وقوع الكارثة لمساعدة ضحاياها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والبيئية.وأكد أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية هو التنمية والإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الحماية والتأكيد على أن الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية بعد أن أصبح العالم قرية كونية يتأثر بعضة ببعض في ظل ظهور التحديات والمهددات الطبيعية والبشرية الجديدة.وأشار إلى أن في مطروح تقوم الحماية المدنية بحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة حيث تقوم بمعاونة المواطنين بتلقي البلاغات على مدار الساعة لكافة الحوادث وبدعم كامل من محافظة مطروح فضلا عن اللقاءات والندوات الخاصة بالتوعية ضد اخطار الحريق وكشف المفرقعات ودور المواطن.