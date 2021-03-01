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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على رضيعة بعمر 3 أيام مقتولة خنقًا بالإسماعيلية

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:39 م
العثور على رضيعة
العثور على رضيعة
مصطفى دياب
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عثر أهالي الإسماعيلية صباح اليوم الإثنين على رضيعة مقتولة ومغطاة ببطانية وملقاة في الشارع.

وتلقى رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية بلاغًا من أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالإسماعيلية يفيد العثور على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل إحدى العمارات.

وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وأن سبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك.

تم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بمبرد مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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