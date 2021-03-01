العثور على رضيعة بعمر 3 أيام مقتولة خنقًا بالإسماعيلية
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:39 م
مصطفى ديابطباعة
عثر أهالي الإسماعيلية صباح اليوم الإثنين على رضيعة مقتولة ومغطاة ببطانية وملقاة في الشارع.
وتلقى رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية بلاغًا من أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالإسماعيلية يفيد العثور على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل إحدى العمارات.
وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وأن سبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك.
تم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بمبرد مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتلقى رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية بلاغًا من أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالإسماعيلية يفيد العثور على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل إحدى العمارات.
وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وأن سبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك.
تم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بمبرد مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.