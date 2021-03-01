مبعوث واشنطن يزور كابول وسط تساؤلات بشأن انسحاب القوات الأمريكية

وتعد زيارة زلماي خليل زاد، الإثنين، أول عودة له إلى أفغانستان منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السلطة في يناير، وتكليفه البقاء في منصبه.



وتسري تكهّنات بشأن مستقبل الولايات المتحدة في أفغانستان بعدما أعلن البيت الأبيض عن خطط لإعادة النظر في اتفاق الانسحاب الذي أبرمته واشنطن مع حركة طالبان في الدوحة العام الماضي.



وينص الاتفاق على انسحاب القوات االأمريكية من أفغانستان في مايو، إلا أن تصاعد القتال أثار مخاوف من احتمال تسبب أي انسحاب سريع من البلاد بمزيد من الفوضى، في وقت تبدو مفاوضات السلام بين حكومة كابول وطالبان متعثرة.



والتقى خليل زاد في كابول كلا من الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، الذي تشرف هيئته على محادثات السلام مع المتمردين في قطر.



وقالت متحدثة باسم الرئاسة، في بيان: إنّ "الجانبين ناقشا الخطوات المستقبلية في عملية السلام الأفغانية، وأكّدا أهمية بذل جهود إضافية لتسريع عملية السلام".



من جهته، قال ناطق باسم مكتب عبدالله إن الجانبين "ناقشا المحادثات التي جرت في الدوحة، ومراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان من قبل الإدارة الأمريكية، وإنهاء الحرب في أفغانستان وسبل التوصل إلى تسوية سياسية عبر المحادثات في أفغانستان".



ومن المقرر أن يتوجّه المبعوث إلى قطر حيث سيلتقي قادة طالبان، كما سيقوم بزيارات إلى عواصم في المنطقة لم يتم تحديدها، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.



يذكر أن خليل زاد، الخبير في العلوم السياسية الأفغاني المولد، شخصية مخضرمة في الإدارات الجمهورية، وعمل مندوبا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة والعراق وأفغانستان.



وكلّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعمل جاهدة لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، خليل زاد بمهمة التفاوض مع طالبان، في إطار عملية بلغت ذروتها مع توقيع اتفاق في قطر في 29 فبراير 2020.



وبموجب الاتفاق، تتعهد طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين، وهو الهدف الأساسي للاجتياح الأمريكي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر 2001، مقابل انسحاب القوات الأمريكية.

وصل الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى كابول، الإثنين، لعقد اجتماعات مع قادة أفغانستان، في محاولة لإعادة إحياء عملية السلام المتعثرة في ظل ارتفاع مستوى العنف في البلاد واقتراب المهلة النهائية المحددة لانسحاب الجنود الأمريكيين.