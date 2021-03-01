إصابة طفلتين فى حريق بسطح عقار بحلوان
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:12 م
هدير مصطفيطباعة
أصيبت طفلتان بحروق من الدرجة الرابعة، إثر نشوب حريق أثناء لهوهما أعلى سطح عقار بمنطقة حلوان.
البداية عندما تلقي قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بسطح عقار كائن دائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من طابقين تم التقابل مع المبلغ "أحمد. ع، ٤٧ سنة، عامل، ومقيم محل البلاغ والذى أفاد أثناء لهو نجلتيه هناء، ٨ سنوات "(حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، و"مريم، ١٢ سنة" (حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، وتم نقلهما إلى مستشفى النصر العمالي.
وتبين أنهما أثناء لهوهما أعلى سطح العقار قامت إحداهما بوضع عصا حديدية بأحد سلوك أبراج الضغط العالي المجاورة للعقار نتج عنه ماس كهربائي، مما أدى إلى حدوث حريق بمخلفات وعشة فراخ أعلى العقار، وإصابة كل من نجلتيه بحروق من الدرجة الرابعة.
وتم تحرير المحضر اللازم.
البداية عندما تلقي قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بسطح عقار كائن دائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من طابقين تم التقابل مع المبلغ "أحمد. ع، ٤٧ سنة، عامل، ومقيم محل البلاغ والذى أفاد أثناء لهو نجلتيه هناء، ٨ سنوات "(حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، و"مريم، ١٢ سنة" (حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، وتم نقلهما إلى مستشفى النصر العمالي.
وتبين أنهما أثناء لهوهما أعلى سطح العقار قامت إحداهما بوضع عصا حديدية بأحد سلوك أبراج الضغط العالي المجاورة للعقار نتج عنه ماس كهربائي، مما أدى إلى حدوث حريق بمخلفات وعشة فراخ أعلى العقار، وإصابة كل من نجلتيه بحروق من الدرجة الرابعة.
وتم تحرير المحضر اللازم.