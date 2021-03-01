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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة طفلتين فى حريق بسطح عقار بحلوان

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:12 م
حريق
حريق
هدير مصطفي
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أصيبت طفلتان بحروق من الدرجة الرابعة، إثر نشوب حريق أثناء لهوهما أعلى سطح عقار بمنطقة حلوان.

البداية عندما تلقي قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بسطح عقار كائن دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من طابقين تم التقابل مع المبلغ "أحمد. ع،  ٤٧ سنة، عامل، ومقيم محل البلاغ والذى أفاد أثناء لهو نجلتيه هناء، ٨ سنوات "(حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، و"مريم، ١٢ سنة" (حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الرابعة)، وتم نقلهما إلى مستشفى النصر العمالي.

وتبين أنهما أثناء لهوهما أعلى سطح العقار قامت إحداهما بوضع عصا حديدية بأحد سلوك أبراج الضغط العالي المجاورة للعقار نتج عنه ماس كهربائي، مما أدى إلى حدوث حريق بمخلفات وعشة فراخ أعلى العقار، وإصابة كل من نجلتيه بحروق من الدرجة الرابعة.

وتم تحرير المحضر اللازم.

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