إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بقرية بنى محمد سلطان بالمنيا

قال محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، التابعة لمركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم بالقرية قام بإزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 220 مترًا وتم عمل اللازم قانونًا، وكذلك إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 80 مترًا، حيث أكد المتابعة المستمرة والإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكل أشكاله واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة على أملاك الدولة (حق الشعب) وكذلك الأراضي الزراعية.وأضاف "جاد" أنه تم خلال النصف الثاني من شهر فبراير تحرير 46 محضرًا متنوعًا ما بين مخالفة بناء بدون ترخيص 119، وبيئة وأشغال طريق، كما قام قسم البيئة برفع 490 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع خلال نفس الفترة.وأوضح رئيس القرية أن هذه الحملات، تأتي تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خال من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد.