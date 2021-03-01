حبس متهمة نشرت أخبارًا كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.ووجهت النيابة إلى المتهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون للإخلال بالنظام العام.