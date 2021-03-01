السودان يبحث مع لجنة الصليب الأحمر تدفقات اللاجئين شرق البلاد

استقبل عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، اليوم الإثنين، باسكال كوتا، رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان.ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان وقله: " إن اللقاء تطرق للأنشطة والبرامج التي يضطلع بها الصليب الأحمر في السودان والجهود المقدرة التي تبذلها البعثة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى شرق السودان، والذي قال إنه يشهد تدفقات كبيرة للاجئين، ما ينعكس على الأوضاع في الشرق".وقال "كوتا" إن اللقاء تناول أوجه التعاون الكبير للحكومة السودانية مع المنظمات الدولية، لتمكينها من أداء عملها، بما يشجع المنظمات لبذل المزيد من الجهد لتقديم العون في المجال الإنساني.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد حذرت مؤخرا من أن آلاف الإثيوبيين فروا من العنف المتصاعد في منطقة بني شنقول- قماز الإثيوبية، ولجأوا إلى السودان، ولا يرتبط النزوح منها ارتباطا مباشرا بالصراع القائم في منطقة تيجراي الشمالية في البلاد، والتي دفعت أكثر من 61 ألفا للبحث عن الأمان في السودان خلال الأشهر الأخيرة.