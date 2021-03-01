الأمم المتحدة تناشد المانحين التبرع بسخاء لوقف المجاعة في اليمن

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، الدول المانحة التبرع بسخاء لوقف المجاعة في اليمن، في افتتاح مؤتمر افتراضي، الإثنين، يهدف لجمع 3،85 مليارات دولار لتمويل عمليات الإغاثة في البلد الغارق بالحرب.وقال جوتيريش، في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة: "أناشد جميع المانحين أن يمولوا نداءنا بسخاء لوقف المجاعة التي تجتاح البلاد"، مضيفا: "كل دولار مهم".