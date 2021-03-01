15 مارس.. بدء عرض مسلسل «أبلة فاهيتا دراما كوين»

قررت شبكة نتفليكس عرض مسلسل "أبلة فاهيتا دراما كوين" يوم 15 مارس الجاري فقط على منصة نتفليكس.ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا وكلًا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى النجم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، اسامة عبدالله.المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا ويعد "دراما كوين" هو أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق حيث يعرض الجانب الإنساني لها. من خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت وإنتاج كلًا من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي.أبلة فاهيتا من إخراج خالد مرعي، بطولة أبلة فاهيتا، باسم سمرة، كارو، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله، جورج عزمي، دينا ماهر، محمد الجمل ومحمود عزت، ومن إنتاج شركة OKWRD بالتعاون مع Partner Pro.